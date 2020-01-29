Edirne Ticaret Borsası
7 saat önce
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,616 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:24 Kaynak: AA
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,616 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük(TL)
| En yüksek(TL)
|Buğday
| Kg
| 1,544
| 1,616
|Kanola
| Kg
| 2,175
| 2,175
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