Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsası

6 saat önce

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,641 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,641 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük(TL) En yüksek(TL)
Buğday Kg1,566 1,641
Toklu (et) Kg 17,650 17,650

Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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