Edirne Ticaret Borsası
6 saat önce
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,641 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:00 Kaynak: AA
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,641 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük(TL)
| En yüksek(TL)
| Buğday
| Kg
|1,566
| 1,641
| Toklu (et)
| Kg
| 17,650
| 17,650
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