Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsası

6 saat önce

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,630 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,630 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük(TL) En yüksek(TL
Buğday Kg 1,561 1,630
Ayçiçeği Kg 2,791 2,791
Koyun (et) Kg 12,700 15,000
Kuzu (et) Kg 23,800 23,800
Süt kuzusu (et) Kg 24,000 24,950

Edirne, Kuzu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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