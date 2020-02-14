Edirne Ticaret Borsası
6 saat önce
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,630 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:04 Kaynak: AA
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,630 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük(TL)
| En yüksek(TL
| Buğday
| Kg
| 1,561
| 1,630
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,791
| 2,791
| Koyun (et)
| Kg
| 12,700
| 15,000
| Kuzu (et)
| Kg
| 23,800
| 23,800
| Süt kuzusu (et)
| Kg
| 24,000
| 24,950
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