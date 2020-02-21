Edirne Ticaret Borsası
7 saat önce
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,614 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:22 Kaynak: AA
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,614 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük(TL)
| En yüksek(TL)
| Buğday
| Kg
| 1,558
| 1,614
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,821
| 2,821
Son Dakika Erdoğan'ın imzasıyla üç bakanlığa yeni atamalar yapıldı Gram altın 324 lira ile rekor tazeledi Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 düştü Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız