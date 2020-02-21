Edirne Ticaret Borsası

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

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Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız