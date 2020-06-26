Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,729 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,729 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
|Kg
| 1,400
| 1,729
| Kanola
|Kg
| 2,423
| 2,963
| Koyun
|Kg
| 15,700
| 15,700
| Kuzu
|Kg
| 20,900
| 24,700
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:43 Kaynak: AA
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