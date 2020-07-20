Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,827 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,827 liradan satıldı.

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Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,627 1,827
Arpa Kg 1,375 1,380
Kanola Kg 2,991 3,120
Süpürge teli Kg 16,600 16,680
Dana Kg 17,640 24,870
İnek Kg 9,120 20,230
Düve Kg 17,000 26,320
Koyun Kg 12,500 15,300
Kuzu Kg 23,850 23,850
Toklu Kg 16,500 26,200

Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:43 Kaynak: AA

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