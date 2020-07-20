Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,827 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,827 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday
| Kg
| 1,627
| 1,827
| Arpa
| Kg
| 1,375
| 1,380
| Kanola
| Kg
| 2,991
| 3,120
| Süpürge teli
| Kg
| 16,600
| 16,680
| Dana
| Kg
| 17,640
| 24,870
| İnek
| Kg
| 9,120
| 20,230
| Düve
| Kg
| 17,000
| 26,320
| Koyun
| Kg
| 12,500
| 15,300
| Kuzu
| Kg
| 23,850
| 23,850
| Toklu
| Kg
| 16,500
| 26,200
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:43 Kaynak: AA
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