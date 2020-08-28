Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,837 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,724
|1,837
|Ayçiçek
|Kg
|3,358
|3,937
|Arpa
|Kg
|1,469
|1,469
|Süpürge teli
|Kg
|12,500
|12,500
|Koyun
|Kg
|13,600
|13,600
|Kuzu
|Kg
|22,000
|25,230
|Toklu
|Kg
|20,400
|20,400
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 17:59 - Kaynak: AA
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