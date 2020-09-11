Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,853 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,784
|1,853
|Ayçiçek
|Kg
|3,736
|5,002
|Tiritikale
|Kg
|1,701
|1,701
|Süpürge teli
|Kg
|16,500
|17,500
|Koyun
|Kg
|8,000
|16,000
|Kuzu
|Kg
|24,000
|24,500
|Süt kuzusu
|Kg
|25,900
|25,900
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 17:49 - Kaynak: AA
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