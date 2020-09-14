Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,882 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,820 1,882 Ayçiçek Kg 3,513 5,005 Tritikale Kg 1,801 1,801 Süpürge teli Kg 14,750 17,700 Dana Kg 8,760 24,300 İnek Kg 8,960 16,910 Düve Kg 15,100 21,810 Toklu Kg 15,850 20,400

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