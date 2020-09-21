Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızısı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,813
|1,900
|Ayçiçek
|Kg
|4,055
|4,993
|Kanola
|Kg
|3,001
|3,001
|Tritikale
|Kg
|1,745
|1,749
|Süpürge teli
|Kg
|12,500
|17,500
|Dana
|Kg
|16,640
|24,990
|İnek
|Kg
|8,680
|17,290
|Düve
|Kg
|12,920
|20,860
|Koyun
|Kg
|8,000
|15,200
|Kuzu
|Kg
|14,200
|27,000
|Toklu
|Kg
|15,500
|23,700
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 17:21 - Kaynak: AA
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