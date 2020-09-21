Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızısı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,813 1,900 Ayçiçek Kg 4,055 4,993 Kanola Kg 3,001 3,001 Tritikale Kg 1,745 1,749 Süpürge teli Kg 12,500 17,500 Dana Kg 16,640 24,990 İnek Kg 8,680 17,290 Düve Kg 12,920 20,860 Koyun Kg 8,000 15,200 Kuzu Kg 14,200 27,000 Toklu Kg 15,500 23,700

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