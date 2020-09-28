Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,909 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,848
|1,909
|Ayçiçek
|Kg
|3,958
|4,501
|Süpürge teli
|Kg
|17,840
|17,940
|Dana
|Kg
|16,200
|24,730
|İnek
|Kg
|10,200
|18,930
|Düve
|Kg
|12,530
|22,100
|Koyun
|Kg
|9,000
|17,000
|Kuzu
|Kg
|24,000
|28,000
|Süt kuzusu
|Kg
|28,000
|28,000
|Toklu
|Kg
|18,250
|23,350
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 18:03 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi