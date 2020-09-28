Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,909 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,848 1,909 Ayçiçek Kg 3,958 4,501 Süpürge teli Kg 17,840 17,940 Dana Kg 16,200 24,730 İnek Kg 10,200 18,930 Düve Kg 12,530 22,100 Koyun Kg 9,000 17,000 Kuzu Kg 24,000 28,000 Süt kuzusu Kg 28,000 28,000 Toklu Kg 18,250 23,350

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