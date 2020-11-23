Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu kırmızı sert)
|Kg
|1,97
|2,15
|Ayçiçek
|Kg
|4,00
|5,02
|Süpürge teli
|Kg
|12,53
|17,42
|Dana
|Kg
|15,00
|25,79
|İnek
|Kg
|10,90
|16,62
|Düve
|Kg
|16,72
|19,98
|Koyun
|Kg
|10,00
|15,90
|Kuzu
|Kg
|22,50
|27,45
|Toklu
|Kg
|16,00
|17,00
- Kaynak: AA
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