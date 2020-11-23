Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday (Anadolu kırmızı sert) Kg 1,97 2,15 Ayçiçek Kg 4,00 5,02 Süpürge teli Kg 12,53 17,42 Dana Kg 15,00 25,79 İnek Kg 10,90 16,62 Düve Kg 16,72 19,98 Koyun Kg 10,00 15,90 Kuzu Kg 22,50 27,45 Toklu Kg 16,00 17,00

Son Dakika

Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın

Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor

Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı

Otomobilin bagajını açmak için araçtan indi, hızla gelen tırın altında metrelerce sürüklendi

Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı

Taksici, aracında unutulan 2 milyon 800 bin TL'yi yabancı uyruklu sahibine teslim etti

Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı

"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı