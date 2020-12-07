Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,07 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu kırmızı sert)
|Kg
|2,05
|2,07
|Süpürge teli
|Kg
|6,70
|17,38
|Dana
|Kg
|15,02
|23,76
|İnek
|Kg
|10,30
|13,06
|Düve
|Kg
|17,46
|21,11
|Koyun
|Kg
|11,00
|14,00
|Kuzu
|Kg
|20,00
|27,45
|Süt kuzusu
|Kg
|26,60
|28,20
|Toklu
|Kg
|15,50
|23,45
- Kaynak: AA
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