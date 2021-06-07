Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,394 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 2,394 2,394 Arpa Kg 2,199 2,199 Süpürge teli Kg 18,000 20,200 Dana Kg 21,000 28,390 İnek Kg 13,900 24,430 Düve Kg 22,360 26,820 Koyun Kg 9,000 20,000 Kuzu Kg 28,200 32,450 Süt kuzusu Kg 27,600 32,850 Toklu Kg 11,860 25,000

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