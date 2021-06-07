Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,394 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,394
|2,394
|Arpa
|Kg
|2,199
|2,199
|Süpürge teli
|Kg
|18,000
|20,200
|Dana
|Kg
|21,000
|28,390
|İnek
|Kg
|13,900
|24,430
|Düve
|Kg
|22,360
|26,820
|Koyun
|Kg
|9,000
|20,000
|Kuzu
|Kg
|28,200
|32,450
|Süt kuzusu
|Kg
|27,600
|32,850
|Toklu
|Kg
|11,860
|25,000
Kaynak: AA
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