Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,501 liradan satıldı.
Borsada gerçekleşen 51 işlemde 550,5 ton buğday el değiştirdi.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle oluştu:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,282
|2,501
|Arpa
|Kg
|2,351
|2,365
|Kanola
|Kg
|2,901
|2,901
|İnek
|Kg
|18,820
|18,820
|Kuzu
|Kg
|29,800
|29,800
|Süt kuzusu
|Kg
|27,400
|28,200
|Toklu
|Kg
|17,000
|17,000
Kaynak: AA
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