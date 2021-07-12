Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,445 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,158
|2,445
|Kanola
|Kg
|5,800
|6,501
|Süpürge teli
|Kg
|19,200
|19,500
|Dana
|Kg
|17,320
|27,510
|İnek
|Kg
|10,900
|23,740
|Düve
|Kg
|18,780
|26,010
|Koyun
|Kg
|10,000
|19,400
|Kuzu
|Kg
|26,000
|32,850
|Süt kuzusu
|Kg
|24,900
|33,200
|Toklu
|Kg
|25,300
|31,950
Kaynak: AA
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