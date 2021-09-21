Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,652 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 2,513 2,652 Ayçiçek Kg 5,010 6,185

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