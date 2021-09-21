Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika

Edirne Ticaret Borsası
21.09.2021 16:38
Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,652 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,652 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,513
|2,652
|Ayçiçek
|Kg
|5,010
|6,185
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