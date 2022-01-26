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Edirne'de buğday 4 lira 176 kuruştan satıldı - Son Dakika

Edirne'de buğday 4 lira 176 kuruştan satıldı

26.01.2022 16:32
Edirne'de buğday 4 lira 176 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 4 lira 176 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 4 lira 176 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 176 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:

"Buğday kilogram en düşük 3,971 TL, en yüksek 4,176 TL. Kuzu kilogram en düşük 41,50 TL en yüksek 41,50 TL."

(Mehmet Basmacı/İHA)

Edirne'de buğday 4 lira 176 kuruştan satıldı

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Ticaret, Buğday, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edirne'de buğday 4 lira 176 kuruştan satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de buğday 4 lira 176 kuruştan satıldı - Son Dakika
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