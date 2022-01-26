Edirne'de buğday 4 lira 176 kuruştan satıldı - Son Dakika

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 4 lira 176 kuruştan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 176 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:
"Buğday kilogram en düşük 3,971 TL, en yüksek 4,176 TL. Kuzu kilogram en düşük 41,50 TL en yüksek 41,50 TL."
(Mehmet Basmacı/İHA)
Kaynak: İHA
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