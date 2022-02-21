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Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika

Edirne Ticaret Borsası

21.02.2022 15:42
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,128 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,128 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,5004,128
AyçiçeğiKg9,1079,701
Süpürge TeliKg20,40018,100
DanaKg32,10043,450
İnekKg17,97030,680
DüveKg30,86037,200
KoyunKg13,20025,200
KuzuKg34,00039,500
Süt KuzusuKg37,00042,000
TokluKg20,00039,550

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Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsası

Ticaret, Buğday, Edirne, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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