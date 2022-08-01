ETB'de yeni mahsul süpürge telinin kilogramı 20 liradan işlem gördü - Son Dakika
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ETB'de yeni mahsul süpürge telinin kilogramı 20 liradan işlem gördü

01.08.2022 13:08
ETB'de yeni mahsul süpürge telinin kilogramı 20 liradan işlem gördü

Edirne Ticaret Borsası'nda (ETB) yeni mahsul süpürge teli törenle satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda (ETB) yeni mahsul süpürge teli törenle satıldı.

Saçlımüsellim köyünden Zafer Yörük, tarlasından biçtiği 203 kilogram süpürge telini, ETB'ye getirdi.

Süpürge teli, salon satışında kilogramı 20 liradan Ferudun Çatalçekiç tarafından satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çatalçekiç, üretici Yörük'ü kutlayarak günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

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Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ETB'de yeni mahsul süpürge telinin kilogramı 20 liradan işlem gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ETB'de yeni mahsul süpürge telinin kilogramı 20 liradan işlem gördü - Son Dakika
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