Kanola, tonu 19 bin liradan bir şirket tarafından satın alındı. Uçkun'a Borsa yönetimi tarafından plaket ile 100 litre mazot hediye edildi.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne Ticaret Borsası'nda yeni mahsul kanolanın tonu 19 bin liradan işlem gördü - Son Dakika

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