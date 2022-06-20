Edirne Ticaret Borsası'nda yeni mahsul kanolanın tonu 19 bin liradan işlem gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Ticaret Borsası'nda yeni mahsul kanolanın tonu 19 bin liradan işlem gördü

20.06.2022 12:14
Edirne Ticaret Borsası'nda yeni mahsul kanolanın tonu 19 bin liradan işlem gördü

Edirne Ticaret Borsası'nda yeni mahsul kanola törenle satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda yeni mahsul kanola törenle satıldı.

Büyükdöllük köyünden Mehmet Uçkun, tarlasından biçtiği 2 ton kanolayı Edirne Ticaret Borsası'na getirdi.

Kanola, tonu 19 bin liradan bir şirket tarafından satın alındı. Uçkun'a Borsa yönetimi tarafından plaket ile 100 litre mazot hediye edildi.

Satışa Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım da katıldı.

Öztürk, yeni hasat sezonunun üreticilere hayırlı olmasını dileyerek bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

YORUMLAR
500
Cinnet geçiren genç, annesini üzerine benzin döküp yaktı Cinnet geçiren genç, annesini üzerine benzin döküp yaktı Cinnet getiren genç, motosikletinden aldığı benzini annesinin üzerine döktükten sonra evle birlikte ateşe verdi Cinnet getiren genç, motosikletinden aldığı benzini annesinin üzerine döktükten sonra evle birlikte ateşe verdi Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği üyeleri şehit ailesini ziyaret etti Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği üyeleri şehit ailesini ziyaret etti
Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Ticaret Borsası'nda yeni mahsul kanolanın tonu 19 bin liradan işlem gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 19:18:50. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne Ticaret Borsası'nda yeni mahsul kanolanın tonu 19 bin liradan işlem gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement