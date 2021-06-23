Edirne Ticaret Borsası'nda yeni mahsul buğday kilogramı 5,046 liradan işlem gördü

Edirne'de 2021 hasat sezonunun ilk ürünü olan buğday kilogramı 5,046 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'ndan (ETB) yapılan açıklamaya göre, Büyükdöllük Köyü'nden Mehmet Anlar'a ait 2 ton buğday elektronik salon satışında kilogramı 5,046 liradan işlem gördü.

Buğday, Özersoy Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, üretici Anlar'ı kutlayarak, günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camisi motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

Öztürk, yeni hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Salon satışında, ETB Meclis Başkanı Fedai Canım ile borsa üyeleri yer aldı.