Edirne Ticaret Müdürü Altun: Kentte ekmeğe yapılan son zammın yasal dayanağı yok - Son Dakika

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, kentte ekmeğe yapılan son zammın yasal dayanağı olmadığını ve kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacağını belirtti.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'de 210 gramı 1 lira 50 kuruşa satılan ekmeğin bir gecede 200 grama düşürülüp sabahın ilk ışıklarıyla 2 liradan satılmaya başlandığını aktardı.

Yasa dışılığın ve kural tanımazlığın her zaman karşısında olduklarını vurgulayan Altun, yetkili komisyonlardan geçmeden, Bakanlığın görüşü alınmadan "ben yaptım oldu" diyenlere karşı yasaların verdiği bütün imkanları sonuna kadar kullanacaklarını bildirdi.

Yasa ve kural tanımayanlara, "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun"un ilgili maddeleri gereği, idari para cezası tutanaklarını düzenlediklerini belirten Altun, şunları kaydetti:

"10 bin liradan başlayıp 100 bir liraya kadar idari para cezası Bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından verilmektedir. Kanuna göre 'Fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, her bir tekrar için iki katı idari para cezası uygulanır.' hükmünden hareketle denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek.

Bu kanunsuzluğu inatla sürdürenlere biz de tekrar tekrar tutanak düzenleyip cezaların katlanması yoluna gideceğiz. Esasında bu işi organize edenler bu cezaları ödeyecek taraf değil. İşin esas sahibi fırıncı esnafının zarar görmesi bizi üzüyor. Ama son söz olarak şunu söylemek istiyorum, fırıncı esnafımızdan geri adım atmasını bekliyoruz. Aksi halde bedelini ağır ödeyeceklerini bilmelerini ve ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklarını hatırlatmak istiyorum."