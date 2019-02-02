Edirne Tır Dorsesinde 10 Kaçak Yakalandı

Tır dorsesinde 10 kaçak yakalandıEdirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramada yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 10 kaçak yakalandı.

Tır dorsesinde 10 kaçak yakalandı



Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramada yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 10 kaçak yakalandı.



Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde park halinde bulunan ve mühürlü halatı kesildiği belirlenen TIR'ın dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada dorsede saklanan ve yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Filistin ile Suriye uyruklu 10 kaçak yakalandı. Olayla ilgili araç sürücüsü Arnavutluk uyruklu G.C. gözaltına alındı. Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Sürücü G.C. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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