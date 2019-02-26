Edirne Tır Sürücüleri Eylemi Bitirdi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir grup TIR şoförü, Suudi Arabistan'da aracında uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırılan meslektaşları Remzi Çiçek'in idam cezasının kaldırılması için gece yarısı başlattıkları kontak kapatma eylemini bugün sat 15.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir grup TIR şoförü, Suudi Arabistan'da aracında uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırılan meslektaşları Remzi Çiçek'in idam cezasının kaldırılması için gece yarısı başlattıkları kontak kapatma eylemini bugün sat 15.00 sıralarında sonlandırdı. Eylemi bitirmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen sürücüler adına konuşan Burhan Oğuz, Biz dün gece, 4 sene önce Arabistan'da tutuklanan bir ağabeyimiz için toplandık buraya. Suçsuz yere 4 senedir hapis yatıyor. İdam kararı onandı. ve yarın sesimizi duyuramazsak idam edilecek. Bugün yenden burada toplandık, bu ağabeyimiz için sesimizi duyurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım sesimizi duyun. Allah rızası için bu olaya bir el atın. Bu ağabeyimizi kurtarın. Biz uluslararası şoförler olarak sahipsiziz. İki hafta önce Ukrayna'da bir arkadaşımız gasp edilmek için koyun boğazlanır gibi boğazlanarak öldürüldü. Kimse bu olayın üzerine gitmedi. Biz sahipsiz olduğumuzu düşünmek istemiyoruz. Bizim sahipsiz değiliz. Bizim sahibimiz var. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Allah rızası için bu işe el atılsın bu ağabeyimiz idam edilmekten kurtulsun. Eylemi sonlandıran TIR sürücüleri, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

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