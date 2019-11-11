Edirne torununun darp edip, parasını çektiği yaşlı kadına komşuları bakıyor

Torununun darp edip, parasını çektiği yaşlı kadına komşuları bakıyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde yalnız yaşayan Zehra Tufan (86), kız torunu G.Y.'nin (23) zorla evine girdikten sonra darp ederek, kendisinden habersiz aldığı maaş kartından emekli maaşı ve nakit avans çektiği iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Yakalanarak, gözaltına alınan G.Y., savcılıktaki ifadesinin ardından hakkında 'uzaklaştırma kararı' verilerek, serbest bırakıldı. Yaşlı kadın torununun kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini ve 3 aydır emekli maaşı alamadığı için komşularının yardımıyla geçindiğini belirterek, apartmanda huzursuzluk olduğu için bazı komşularının taşınmasını istediğini söyledi.

Olay, Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyas Bey Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Zehra Tufan'a zorla kapıyı açtırarak evine giren torunu G.Y., kendisinden para istedi. Olumsuz yanıt alan G.Y., yaşlı kadını darp ederek, kendisinden habersiz maaş kartını ve şifresinin yazılı olduğu kağıdı aldı. Tufan'ın yardım çığlıklarını duyan komşuları, durumu polise bildirdi. G.Y., olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y., savcılıkta hakkında 'uzaklaştırma kararı' verilerek, serbest bırakıldı.

Olaydan bir süre sonra maaşını almak için bankaya giden Zehra Tufan, 2 bin 400 lira emekli maaşı ile nakit avans hesabından 1500 lira çekildiğini öğrendi. Yapılan incelemede yaşlı kadının emekli maaşı ve hesabındaki nakit avansın torunu G.Y. tarafından ATM'den çekildiği belirlendi. Yaşlı kadın yeniden polise giderek şikayetçi olurken, torununun 'uzaklaştırma kararı'na rağmen akşam saatlerinde binaya gelerek zemin kattaki dairesinin penceresine vurarak, kapıyı açmasını istediğini ve kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini iddia etti. Polisin yeniden gözaltına aldığı G.Y., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 2 aydır emekli maaşı alamadığı için komşularının yardımıyla geçindiğini belirten Tufan, apartmanda huzursuzluk yaşandığı için bazı komşularının taşınmasını istediğini söyledi.

'KORKUDAN TİTRİYORUM'

Yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan Zehra Tufan, torunundan böyle bir davranış beklemediği için evine aldığını ancak kendisini darp ederek, maaş kartını izinsiz aldığını belirterek, Ben artık 'beni gelin bekleyin' demekten bıktım. Perdeleri çekiyorum, kapıları kapatıyorum inşaat tarafından geliyor, cama vuruyor. Hep saklanıyorum. Muhtar geldi, komşulara tembih etti. 'Eğer bir şey olursa beni arayın, yakalattırırım' dedi. Ama komşular da bıktı. Bir kere değil, iki kere değil. 'Çık bu evden biz rahatsız oluyoruz' diyorlar. Doğru, benimle mi ilgilenecekler Kapıyı açmaya korkuyorum. 'Öldüreceğim seni, konuşmayacaksın, kimseye söylemeyeceksin burada ne olduğunu' dedi. Artık ne kapıyı ne camı açmıyorum. Yattığımda korkudan titriyorum. Maaşımı da almışlar. 5 kuruşum yok. Komşular ekmek getiriyor. Faturalar da geldi. Ama param yok dedi.

'GİDECEK BAŞKA BİR YERİ YOK'

Komşusu Metin Gölemen ise torununun Zehra Tufan'ı zor duruma düşürdüğünü ifade ederek, Şu an yemek için ekmek almaya parası yok. Gece, gündüz ağlıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Torunu geldiği sürece apartmandan bazı komşular onu istemiyor. Ama yapacak bir şeyi yok. Yöneticiyle görüştük, çıkarmayacaklar apartmandan. Zaten gidecek başka bir yeri yok diye konuştu.