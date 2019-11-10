Edirne_trakya ata'sını andı

Trakya Ata'sını andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle anıldı. Trakya halkı, saat 09.05'te siren sesleri arasında 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Edirne'de Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri Vali Ekrem Canalp, 54'üncü Mekanize Piyade Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Gürgör ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saatler, Ata'nın hayata gözlerini yumduğu an olan 09.05'i gösterdiğinde, sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanı dışındakiler, saygı duruşuna geçerken, araçlarından inenler de saygı duruşunda bulundu.

BULGAR TURİSTLERDEN SAYGI DURUŞU

Bu sırada kente günlük alışveriş için gelen ve tören sırasında çay bahçesinde oturan Bulgar turistler de ayağa kalkarak, Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Bulgar turistler, saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı'nda da ayakta kaldı. Anma programı, Edirne Belediyesi'ndeki Atatürk Odası'nda devam etti. Vali Ekrem Canalp, anı defterini imzalarken, protokol üyeleri ve kent sakinleri de Ata'nın yattığı yatağa çiçek koydu. Program, Halk Eğitim Merkezi'nde lise öğrencilerin düzenlediği Atatürk konulu anma etkinlikleriyle devam etti.

KEŞAN'DA ANMA TÖRENİ

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde, Edirne'nin Keşan ilçesinde de tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önündeki törene Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Garnizon Komutanı Piyade Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurum müdürleri, STK ve siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ile kent sakinleri katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı. Sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra anma töreni, Sevim Yenice Kültür Merkezi'nde devam etti.

TEKİRDAĞLILAR SAYGI DURUŞUNDA

Tekirdağ'da ise anma törenleri Atatürk Anıtı önünde Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu ile kent sakinlerinin katılımıyla düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu, bayraklar yarıya indirildi. Yolda, araçlarında, sokakta, otobüslerin içinde bulunanlar da saygı duruşuna geçti.

Kırklareli'de de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ata'nın hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak, bayraklar yarıya indirildi.