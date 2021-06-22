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EDİRNE TRAKYA BİRLİK BAŞKANI AKGÜN: 2019-2020'DE EN YÜKSEK KARLILIĞA ULAŞTIK - Son Dakika

EDİRNE TRAKYA BİRLİK BAŞKANI AKGÜN: 2019-2020'DE EN YÜKSEK KARLILIĞA ULAŞTIK

22.06.2021 20:47

TÜRKİYE'nin en büyük üretici birliklerinden Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, kötü başlayan iş yılını, mali olarak birlik adına en yüksek karlılığa ulaşılan iş yılı olarak tamamladıklarını belirtti.

TÜRKİYE'nin en büyük üretici birliklerinden Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, kötü başlayan iş yılını, mali olarak birlik adına en yüksek karlılığa ulaşılan iş yılı olarak tamamladıklarını belirtti. Akgün, "Yüksek satış ve üretim rakamlarına ulaştığımız 2019-2020 iş yılında 87 milyon 515 bin 17 TL karlılığa ulaşılarak, gerçekleştirdiğimiz doğru ticari hamlelerle karlı bir şekilde kapatmayı başardık" dedi.

Trakya Birlik, pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen 2019-2020 İş Yılı Olağan Genel Kurulu'nu düzenledi. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki genel kurula, kooperatif başkanları, birlik temsilcileri ve üreticiler katıldı. Genel kurulda konuşan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün, kötü başlayan iş yılını, öngörüler ve doğru ticari hamlelerle mali olarak birlik adına en yüksek karlılığa ulaşılan iş yılı olarak tamamladıklarını kaydetti. Pandemi sürecinde faaliyetlerine, hükümetin aldığı tedbirler ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz devam ettiklerini belirten Akgün, "Aşılama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yine eskisi gibi bir arada olacağımız güzel günlere sağlıkla erişmeyi diliyorum. Ülkemiz ve dünya için zorlu ve hassas olan bu süreçte önceliğimiz her zaman olduğu gibi ürünlerimizin tarladan sofralarımıza uzanan yolculuğunda başta üretici ortaklarımız olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlarımızın sağlığını ve iş güvenliğini korumak, tüketicilerimize sunduğumuz ürünlerin üretimindeki yüksek standartlarımızın koruyarak ekonomimiz için üretimin sürdürülebilirliğine katkı vermektir" dedi.

'EN YÜKSEK KARLILIĞA ULAŞTIĞIMIZ YIL OLDU'

Kar- zarar konusunda yaşadıkları süreci ve zorlukları anlatan Akgün, "Zor geçen ticari ve sınai faaliyetlerimizin toparlanarak zararla kapanması kuvvetle muhtemel olan iş yılı faaliyetlerinin karla kapatılması noktasında; henüz pandemi sürecinin başında ve Covid-19 salgınının Çin'de yayılmaya başladığı erken evrede emtia piyasalarında ve dünya lojistik zincirindeki olası etkileri konusunda öngörülü davranarak, gerek elimizdeki ham maddeyi muhafaza etmemiz gerekse de yurt dışı piyasalardan ileriye dönük uygun fiyatlı ve yüksek miktarda ham madde tedarikinde bulunmamız iş yılının ikinci yarısında tüm dünyada pandemi etkisiyle ham madde piyasalarında yaşanan çok ciddi yükselişlerle birlikte elde ettiğimiz pozisyon karları kötü başlayan iş yılını mali olarak birlik adına en yüksek karlılığa ulaşılan iş yılı olarak tamamlamamızı sağlamıştır. Bu itibarla hem çok önemli tecrübeler edindiğimiz hem de yüksek karlılığa ulaştığımız bir iş yılı olarak Birlik tarihindeki yerini almıştır. Bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BU BAŞARI, BİRLİK TARİHİNDE KİLOMETRE TAŞI'

Birlik Başkanı Akgün, "Trakya Birlik yüksek satış ve üretimin rakamlarına ulaştığımız 2019-2020 iş yılında 87 milyon 515 bin 17 TL karlılığa ulaşılarak ekonomik anlamda çok zorlu bir iş yılını yaptığımız öngörüler ışığında gerçekleştirdiğimiz doğru ticari hamlelerle karlı bir şekilde kapatmayı başardık. Bunu sizlerden aldığımız destek ve güvenle hep birlikte çok çalışarak sağladık. Bu başarı, birliğimizin gelecek yıllara umut ve güvenle ilerlemesi yolunda çok önemli bir kilometre taşı olarak yerini alacaktır. Bu vesileyle emeği geçen, destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'400 BİN TON ÜZERİNDE REKOLTE BEKLİYORUZ'

Ahmet Akgün, elde edilen gelir artığının ortaklara dağıtılacağını belirterek, ayçiçeğinde bu yıl 400 bin ton rekolte beklendiğini dile getirip, şöyle konuştu:

"Elde ettiğimiz kar rakamımızın ortak içi ve ortak dışı işlemler açısından değerlendirdiğimizde sezon içerisinde ürün fiyatlarının alım fiyatımızın ton başına 300 TL'lere varan düşüş göstermesine, yüksek miktarda mubayaa edilen ürün nedeniyle geçmiş yıllara göre daha yüksek tutarda kredi kullanılmasından kaynaklı yüksek finansman maliyetlerine rağmen ortak içi işlemlerde de zarar etmemeyi başararak bu yıl da kooperatiflerimiz eliyle ortaklarımıza risturn dağıtımı gerçekleştirebileceğimizi de buradan memnuniyetle duyurmak isterim. Bu iş yılında elde ettiğimiz karın çok önemli bir kısmı dışarıdan pozisyon aldığımız ham maddeden kaynaklanması nedeniyle buradan oluşan ortak dışı karın yine önümüzdeki yıllarda ortaklarımıza sermayeleri oranında yüksek kar payı olarak dönüşü sağlanmış olacaktır. Üretici ortaklarımızın içinde bulunduğumuz iş yılında sürdürdükleri üretim faaliyetleri neticesinde 400 bin tonun üzerinde rekolteye ulaşılması beklenmekte olup bu üretim büyüklüğü çerçevesinde ortaklarımızın birliğimize rekolte beyannamesi ile taahhüt edeceği ayçiçeğinin tamamına alım garantisi verilmek suretiyle birliğimiz çok önemli bir kamusal görevi kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir."

EDİRNE TRAKYA BİRLİK BAŞKANI AKGÜN: 2019-2020'DE EN YÜKSEK KARLILIĞA ULAŞTIK
EDİRNE TRAKYA BİRLİK BAŞKANI AKGÜN: 2019-2020'DE EN YÜKSEK KARLILIĞA ULAŞTIK
EDİRNE TRAKYA BİRLİK BAŞKANI AKGÜN: 2019-2020'DE EN YÜKSEK KARLILIĞA ULAŞTIK
EDİRNE TRAKYA BİRLİK BAŞKANI AKGÜN: 2019-2020'DE EN YÜKSEK KARLILIĞA ULAŞTIK

Trakya Bölgesi, Türk Lirası, Ahmet Akgün, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE TRAKYA BİRLİK BAŞKANI AKGÜN: 2019-2020'DE EN YÜKSEK KARLILIĞA ULAŞTIK - Son Dakika


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