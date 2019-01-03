Edirne Trakya'da Kar Etkili Olmaya Başladı - 1

Trakya
'da kar etkili olmaya başladı
BALKANLAR üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı akşam saatlerinden itibarenTrakya'yı etkisi altına almaya başladı. Kırklareli
'nin Dereköy
ve Kofçaz
ilçelerinde okullar yarın tatil edildi. Edirne
'nin Keşan
ile Tekirdağ
'ın Malkara
ilçelerinde ise karın etkisi altına girdi. Trakya Bölgesi
, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nce yapılan uyarının ardından kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimleri, Edirne'nin Keşan, Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinde etkili olmaya başladı.
KIRKLARELİ'NİN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL
Kırklareli'nin yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karın etkili olduğu Demirköy
ve Kofçaz ilçelerinde okullarda eğitime yarın ara verildi. Kar kalınlığı Demirköy'de 7, Kofçaz'da 6, Dereköy Sınır Kapısı karayolunda ise 3 santime ulaştı. Karayolları ekipleri yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü Edirne'nin Keşan ilçesini kar yağışı etkisi altına aldı.Keşan'da kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde sürmesi bekleniyor.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar kalınlığının 10 santime ulaştığı Malkara'da, Tekirdağ karayolu üzerinde araçlar ilerlemekte güçlük yaşıyor. Karayolları ekipleri karayolu üzerinde kar küreme ve temizleme çalışmalarını sürdürken ilçe merkezinde de belediye ekipleri kar küreme çalışmalarında bulunuyor.