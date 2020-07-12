EDİRNE 'Trakya'nın sarı gelini' ayçiçeği tarlalarında, fotoğraf şöleni - Son Dakika

EDİRNE 'Trakya'nın sarı gelini' ayçiçeği tarlalarında, fotoğraf şöleni

'Trakya'nın sarı gelini' ayçiçeği tarlalarında, fotoğraf şöleniEDİRNE İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Tarla Günleri' kapsamında ayçiçeği tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü.

'Trakya'nın sarı gelini' ayçiçeği tarlalarında, fotoğraf şöleni

Heybeliada'daki orman yangınından ilk görüntüler geldi
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

EDİRNE İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Tarla Günleri' kapsamında ayçiçeği tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü. Yöresel kıyafetli modellerden Trakya'ya özgü talikalara, modern dansçılardan ressamlara kadar her detayın düşünüldüğü etkinlikte fotoğraf sanatçıları, 'Trakya'nın sarı gelini' ayçiçeğini fotoğraflamak için birbirleriyle yarıştı.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, EFOD ile iş birliğinde ayçiçeği tarlasını fotoğraf stüdyosuna çevirdi. 'Trakya'nın sarı gelini' ayçiçeğinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) ev sahipliği yaptı. Enstitüye ait ayçiçeği tarlasında gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli çekim noktaları oluşturuldu. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı üflemeli çalgılar ekibinin eşlik ettiği organizasyonda ayrıca Bahar Ece Başboğaoğlu ve Göktuğ Fıçıyapan'dan oluşan Trakya Üniversitesi Modern Dans Topluluğu da danslarıyla görsel katkı sağladı.

Etkinlik için ayçiçeği tarlasının çeşitli bölgelerinde fotoğraf çekim noktaları oluşturuldu. Korkuluklar, yöresel kıyafetli modeller, Trakya'ya özgü talikalar ve modern dansçılardan ressamlara kadar her detayın atlanmadığı etkinlik hakkında konuşan Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, heyecanlı olduklarını belirterek, "Bugün burada Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği ile beraber fotoğrafseverlerle birlikte halkımızla beraber, kontrollü normalleşme sürecinde bir etkinlik yapalım dedik. Doğanın sarı gelini, eşsiz güzellikleriyle tabiat harikası ve doğal stüdyo manzarası oluşturuyor. Biz de birçok çekim noktası oluşturduk. Fotoğraf severleri bugün burada ağırlayacağız. Balkan ezgileriyle birlikte, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı, üflemeli çalgılar ekibiyle beraber güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz" dedi.

Gelecek yıl daha geniş katılımla ayçiçeği festivali yapacaklarını da belirten Soytürk, "Uzun bir süre evdeydik. Sıkılan vatandaşlarımızı burada ayçiçeği tarlalarıyla buluşturacağız. Edirne festivaller şehri olacak 2021'de inşallah. Ayçiçeği Festivali'ni 2021'de daha geniş katılımla halkımıza, yerli ve yabancı ziyaretçiye sunacağız" diye konuştu.

EFOD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İyiiz de amaçlarının ayçiçeğinin tanıtımına katkı sunmak olduğunu söyledi. İyiiz, "Ayçiçeğine 'Trakya'nın sarı gelini' deniyor. Bunu biraz hem görsel hale getirmek hem de tanıtmak istedik. Biliyorsunuz hem çok büyük bir ekim alanı var hem de köylünün büyük bir geçim kaynağı ayçiçeği. Bu kapsamda bugün de bir fotoğraf etkinliği düzenledik. Hem fotoğrafçılara güzel bir gün geçirtmeyi hedefliyoruz hem de çıkacak güzel fotoğraflarla da ayçiçeği ile ilgili bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız iyi bir gün geçirmek" dedi.

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE 'Trakya'nın sarı gelini' ayçiçeği tarlalarında, fotoğraf şöleni - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:57 Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor 17:43 Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım 17:22 Fatih Terim, yabancı kuralı sonrası Süper Lig'in teknik direktörleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 12:21 İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
17:57
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
17:43
Fatih Terim, yabancı kuralı sonrası Süper Lig'in teknik direktörleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı
17:22
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
16:33
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 18:33:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EDİRNE 'Trakya'nın sarı gelini' ayçiçeği tarlalarında, fotoğraf şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]