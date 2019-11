Edirne trakya'nın yeni 'sarı altın çiçeği' kanolayı kuraklık vurdu

Trakya'nın yeni 'sarı altın çiçeği' kanolayı kuraklık vurdu

Trakya çiftçisinin yeni 'sarı altın çiçeği' olarak kabul ettiği ve ayçiçeğine alternatif olarak gösterilen ve bölgede ekimi her geçen yıl artan kanolayı kuraklık vurdu. Mevsimin kurak ve yağışsız geçmesi nedeniyle binlerce dönüm araziye ekili konala kuruma noktasına geldi. Kuraklık nedeniyle toprak üstüne çıkamayan kanolanın yağmur yağsa da donma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Kanolanın çıkabilmesi için yeterli yağış düşmedi. O nedenle yağışın az olması nedeniyle çıkmayan ya da çok az çıkan bölgeler var. Eğer bugünlerde de yağış düşmezse riskli bir duruma girip hiç çıkmayabilir. Bu da kanolanın kışa daha körpe ve zayıf girmesi demektir. Böyle olduğu takdirde de donma riski var dedi.

Trakya çiftçisinin ayçiçeğine alternatif olarak gördüğü ve yeni 'sarı altın çiçeği' olarak kabul ettiği kanolanın bölgedeki ekim alanları her geçen yıl genişliyor. Edirne'de önceki yıl 30 bin dönüm olan kanola ekimi geçen yıl 50 bin dönüme çıkarken, geçen yılki üretim üreticinin yüzünü güldürdü. Ancak bölgede bu yıl mevsimin kurak ve yağışsız geçmesi nedeniyle tarlalardaki kanolalar kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, bazı çiftçiler şimdiden tarlalarını bozarak alternatif ürünlere yöneldi.

'YAĞIŞLAR YÜZDE 50 AZALDI'

Meteoroloji verilerine göre, geçen yıl Edirne'de Eylül-Ekim aylarında metrekareye 40.4 kilo yağış düşerken bu yıl aynı aylarda 24 kilo yağış düştü.

'DONMA RİSKİ VAR'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, mevsimin kurak geçmesinin kanola için tehlike oluşturduğunu, bitkinin toprak üstüne zamanında çıkmaması nedeniyle donma riski de bulunduğunu söyledi. Arabacı, Normalde eylül ayı içerisinde kanolanın ekilmiş olması gerekiyor ki kışa hazırlıklı, kuvvetli bir şekilde girsin. Yoksa kanola, kışın soğuklara kadar gelişip büyümediği takdirde donma riski yüksek. Ekilişi sürecinde çok az yağış düştü. O yağışlarla ekilen kanolaların bazıları çıktı. Bu yağışlar da her yerde aynı olmadı tabi. Bazı bölgelerimizde bu yağış çok az oldu, kanolanın çıkabilmesi için yeterli yağış düşmedi. O nedenle yağışın az olması nedeniyle çıkmayan ya da çok az çıkan bölgeler var. Eğer bugünlerde de yağış düşmezse riskli bir duruma girip hiç çıkmayabilir. Bu da kanolanın kışa daha körpe ve zayıf girmesi demektir. Böyle olduğu takdirde de donma riski var dedi.

'ELİMİZ TELEFONDA HAVA DURUMUNU TAKİP EDİYORUZ'

Arabacı, genel bir kuraklığın olduğunu ve buğdayda da aynı sıkıntının olabileceğini belirterek, Birçoğumuz ekim ayının 10'undan itibaren ekimlere başladık. Her gün telefonlar elimizde hava durumunu takip ediyoruz acaba yağış var mı yok mu diye. Bütün çiftçi şu an yağmur bekliyor. Hem kanola hem de buğday için bir an önce yağmur yağarsa ektiğimiz ürünler düzgün çıkar, gelişir ve bir sıkıntı yaşanmaz dedi.

'TARLASINI BOZAN ARKADAŞLARIMIZ VAR'

Edirne Ziraat Odası Yönetin Kurulu Üyesi Adnan Destere ise bazı çiftçilerin şimdiden kanola ekili tarlalarını bozduğunu söyledi. Destere, Sırpsındığı, Karabulut, Büyük İsmailce, Sarayakpınar köylerinde eken arkadaşların kanolaları çıkmadı, yağış almadığından dolayı. Hatta bu arkadaşlarımızın arasında tarlasını bozup yerine buğday ekmeye başlayan var. Çiftçi yağmur bekliyor dedi.

Edirneli çiftçi İsmail Keskin ise yağış almadığından dolayı kanola ekili tarlasının kurumaya başladığını ifade etti. Tüm emeklerinin boşa gittiğini ve zararda olduklarını söyleyen Keskin, Kanola için büyük masraflar ettik ama 25 Eylül'den sonra çok az bir yağış yaptı. Bu yağışta bu kanolanın sağlıklı bir şekilde çıkması mümkün değil. Biz şu anda tarlamızı bozmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla da büyük zarardayız. Durum gerçekten vahim. Eğer yağış alsa da şu süreçten sonra kanolanın kurtulma ihtimali çok düşük. O da çok şanslı bölgeler olur kurtulursa ifadelerini kullandı.

Çiftçilikle uğraşan Edirne Ziraat Odası eski Meclis Başkanı Erdal Akgün de kanolaların yüzde 90'ının bozulma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Akgün, Kanola ekimi yapıldıktan sonra yağan yağmurla birlikte çıkmaya başlamıştı. Hatta büyük bir bölümü çıkmıştı. Ardından bir yağmur daha bekledik ama yeterli yağmur gelmeyince çıkan çıktı, daha sonra çıkmış olanlarda da kurumaya dönme var. Yani yeteri kadar kanolayı çıkartmış değiliz. Neredeyse bölgemizde ekilmiş olan kanolaların yüzde 90'ı bozulma ile karşı karşıya. Bunları tekrar sürülüp Ayçiçeği ekimine kalacak gibi gözüküyor diye konuştu.

KANOLA BİTKİSİ

Ayçiçeği, pamuk, yer fıstığı ve soya gibi yağlı tohumlu bitkilerle karşılaştırıldığında bitkisel yağ kaynağı olarak dünyada en çok üretimi yapılan yağ bitkileri içerisinde ilk üç sırada yer almaktadır. Kanola, tanesinde bulunan yüzde 38-50 yağ, yüzde 16-24 protein, zengin oleik ve linoleik asit miktarı ve yağının kaynama noktasının yüksek olması sebebiyle önemli bir yağ bitkisidir. Genetik kökeni Anadolu'dur. Kanola, ülkemizde Kolza veya Rapiska olarak da bilinmektedir. Trakya'da sarı gelin olarak bilinen ayçiçeği alternatifi olarak ekimi hızla artan kanola yüksem verimi ile üreticinin yüzünü güldürüyor.