Edirne, Travel Turkey İzmir'e "onur konuğu" olarak katıldı - Son Dakika

Edirne, bu yıl 15'inci kez kapılarını açan ve Türkiye'nin en büyük turizm fuarlarından Travel Turkey İzmir'e "onur konuğu" olarak katıldı.

"Olmak İsteğinizi Her Yer" temasıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED desteğiyle düzenlenen fuarın açılışı, Fuarizmir'de gerçekleştirildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan burada yaptığı açılış konuşmasında Edirne'nin Türkiye'nin en çok turist alan 3'üncü şehri olduğunu belirtti.

Tüm dünyada en çok turist alan 100'üncü şehir sıralamasında da Edirne'nin 68'inci sırada olduğunu anımsatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne bir tarafıyla Istranca Dağları'na sırtını dayamış bir il ama diğer tarafıyla Ege'nin bir parçası. Dünyada kendi kendini temizleme özelliğine sahip sadece 7 körfezden birisi olan Saros Körfezi'nin bir sahil kenti Edirne. Bu özellikleriyle sadece ve sadece 324 hektarlık bir alanda 1400 tescilli eseriyle dünyada Floransa'dan sonra metrekare başına düşen en fazla tarihi esere sahip bir il.

Salgından kurtulmaya çalıştığımız bu ortamda sadece son 11 ayda Edirne'ye Bulgar komşumuzdan 1 milyon turistin, hafta sonları 15 bin civarı Bulgar'ın geldiğini ve her birinin günde 15 avro harcadığını hepinize hatırlatmak isterim. Yunanistan'ın sınırları yeni açmasına rağmen 2021 yılında 150 bin Yunan turistin geldiğini hatırlatmak isterim."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Balkanlar'da bulunan 24 belediyenin imzacı olarak yer aldığı bir kuruluş deklarasyonuna imza attıklarını belirten Gürkan, bu kapsamda Balkan Belediyeler Birliği olarak nitelenen bu yapı ile TÜRSAB'ın yapacağı çalışmaların Balkanlar'dan yoğun bir turist akışı sağlayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapıldı.

Gürkan, daha sonra fuar alanını gezdi. Edirne stadında da ziyaretçileri ağırlayan Gürkan, 58 ülkeden gelen ziyaretçiler için Edirne tava ciğeri pişirdi.