Edirne tüm engelleri aşan binlerce göçmen, yunanistan'a geçti - ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne tüm engelleri aşan binlerce göçmen, yunanistan'a geçti - ek - Son Dakika

Edirne tüm engelleri aşan binlerce göçmen, yunanistan'a geçti - ek

6 saat önce

EDİRNE Tüm engelleri aşan binlerce göçmen, Yunanistan'a geçti - EK.

EDİRNE Tüm engelleri aşan binlerce göçmen, Yunanistan'a geçti - EK

Edirne tüm engelleri aşan binlerce göçmen, yunanistan'a geçti - ek

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:26 Kaynak: DHA
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