Edirne tüm engelleri aşan binlerce göçmen, yunanistan'a geçti - ek - Son Dakika

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Edirne tüm engelleri aşan binlerce göçmen, yunanistan'a geçti - ek
6 saat önce
EDİRNE Tüm engelleri aşan binlerce göçmen, Yunanistan'a geçti - EK.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:26 Kaynak: DHA
EDİRNE Tüm engelleri aşan binlerce göçmen, Yunanistan'a geçti - EK
Son Dakika Karayoluyla avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi Midilli'de halk, mültecilerin kıyıya çıkmasına engel oldu Göçmenlerin geceyi geçirmesi için düğün salonunun kapıları açıldı Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi