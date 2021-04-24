EDİRNE TUNCA NEHRİ'NE ATILAN YAVRU KÖPEĞE POLİS ŞEFKATİ - Son Dakika

EDİRNE'nin Sarayiçi bölgesinde çocukların Tunca Nehri'ne attığı iddia edilen yavru bir köpek son anda bekçi tarafından kurtarıldı. Bölgeye giden polis ekibinde bulunan bir kadın polis, yavru köpeği kurulayıp, şefkat gösterdi.

Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi bölgesinde bulanan sokak köpekleri hayvanseverler tarafından besleniyor. Bugün yakın bölgede oturan bir grup çocuk, iddiaya göre bir yavru köpeği Tunca Nehri'ne atıp, bölgeden kaçtı., Köpeğin suya atıldığını gören Sarayiçi'nin bekçisi yavru köpeği son anda boğulmaktan kurtarıp, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden Yunus timlerinde görevli bir kadın polis memuru yavru köpeği kurulayıp, şefkat gösterdi.

Polis ekipleri, bekçiden bilgi alıp, yavru köpeği nehre attığı iddia edilen kişileri bulmak için çalışma başlattı.