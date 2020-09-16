Edirne "Türk Dünyası Kültür Başkenti" olmaya aday - Son Dakika

Edirne "Türk Dünyası Kültür Başkenti" olmaya aday

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti olması için başvuracaklarını söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti olması için başvuracaklarını söyledi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Vali Canalp'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Canalp, "Büyük bir coğrafyayı, Türk dünyasını temsil ediyorsunuz. Hem Edirne'yi hem Türkiye'yi hem Türk dünyasını birbirleriyle daha entegre, daha bitişik hale getirmek için birlikte çaba göstereceğiz" dedi.

Kaseinov da Edirne'yi Türk dünyasına tanıtmak için gerekli gayreti göstereceklerini belirtti.

Vali Canalp konuğuna kentin asırlık el sanatlarından Edirnekari işlemesi tablo armağan etti, Kaseinov da Vali Canalp'e TÜRKSOY yayınlarını ve çini hatıra plaketi hediye etti.

"Aday olduğumuzu açıklayacağız"

Canalp, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını alabilmek için yoğun çalışma içerisinde olacaklarını belirterek "Ümit ediyorum Türk Dünyası Kültür Başkenti Türkiye'den Edirne olur. Bunu çok isterim ama Türkiye'den herhangi bir vilayet olsa da ona destek olmak isteriz. Çünkü Türk dünyası ile ilgili yapılacak kültürel faaliyetler aramızdaki bağın güçlendirilmesine gelecek nesillerinde bu bağları daha da güçlü şekilde bir vesile teşkil ediyor." diye konuştu.

-"Balkanlar'ın kültür başkentiyiz"

Çoğunluğu Balkan coğrafyasından olmak üzere, Türk dünyasının dört bir yanından 5 bin öğrencinin Edirne'de eğitim gördüğünü ifade eden Vali Canalp, "Edirne aynı zamanda Balkanlar açısından kültürel bir merkez, belki de Balkanlar'ın kültürel başkentidir. Hem coğrafi hem de kültürel olarak merkezi bir konumda olan Edirne'mizi Türk Dünyası Kültür Başkenti olması amacıyla önümüzdeki dönem için başvurumuzu yapacağız, adaylığını resmi olarak açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaseinov daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ün rehberliğinde, kentin önemli kültürel ve tarihi alanlarını ziyaret etti.

Ziyaretleri sonrası değerlendirmede bulunan Kaseinov, Edirne'nin önemli bir kültür şehri olduğunu söyledi.

TÜRKSOY'un Balkanlar'da yaptığı etkinliklerde kentin kültürel ve sanatsal varlığının değerlendirileceğini belirten Kaseinov, "Edirne bu anlamda iyi bir partner olabilir. Edirne'de de pek çok kültürel ve sanatsal etkinlik düzenleme planlarımız var" dedi.

Kaseinov, daha sonra Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Edirne Türk Dünyası Kültür Başkenti olmaya aday

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Edirne 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olmaya aday - Son Dakika

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