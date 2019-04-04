Edirne Türkiye'de Yaşayan Mülteciler, Edirne'ye Akın Ediyor

Türkiye'de yaşayan mülteciler, Edirne'ye akın ediyorTürkiye'de yaşayan mülteciler bir grubun çağrısı üzerine Yunanistan'a geçmek için bu sabah saatlerinden itibaren, Edirne'ye akın etmeye başladı.

Türkiye'de yaşayan mülteciler, Edirne'ye akın ediyor



Türkiye'de yaşayan mülteciler bir grubun çağrısı üzerine Yunanistan'a geçmek için bu sabah saatlerinden itibaren, Edirne'ye akın etmeye başladı. Edirne jandarma ve polis ekipleri yollarda önlem alarak gelen mültecileri kent girişlerinde toplayarak göç merkezlerine taşıyor.



Edirne'de polis ve jandarma ekipleri çok sayıda mültecinin kente geleceği ihbarı üzerine bu sabah saatlerinde kent girişi ve otobüs terminalinde geniş önlemler aldı. Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule ile Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolunda özel harekat polisleri ile jandarma timleri önlemleri artırdı. Jandarma, İstanbul-Edirne Kuzey Otoban gişeler girişinde, otobüs ve taksileri durdurup yaptığı aramalarda, aralarında çocuk ve kadınlarında olduğu 100'e yakın mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler sağlık kontrollerinin ardından Edirne Valiliği Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



İstanbul'dan Edirne'de TEM gişilerinde otobüs içinde kızı eşi ile birlikte jandarmaya yakalanan Şahmil Ahmet, Afganistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye geldik. Televizyon kanalı ve internet üzerinden yapılan çağrı üzerine Yunanistan'a geçmek için buraya geldik. 7 Nisan'a kadar Edirne'ye gelişler devam edecek dedi. Yakalanan mülteciler gelişlerin devam edeceğini söylerken, jandarma ekiplerinin yakaladığı Afganistanlı bir kadın gözyaşları döktü.



Edirne'de polis ve jandarma polis ekipleri kent girişleri ve terminal ve toplu taşıma noktalarında önlemini sürdürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

ABD'nin Türkiye'yi Tehdit Etmesine Rusya'dan Sert Yanıt: Baskı İçin Her Türlü Yöntemi Kullanıyorlar

Büyükşehir Belediye Başkanı, Görevi Devrettikten Sonra Evine Belediye Otobüsü ile Gitti

Trump Tehdit Etti, Avokado'nun Fiyatı Bir Günde Yüzde 34 Arttı

İmamoğlu'ndan "Türkiye'nin Sonraki Cumhurbaşkanı Siz misiniz?" Sorusuna Yanıt: Allah Bilir