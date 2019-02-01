Son Dakika Haberleri: Edirne, Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor

Edirne, Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor

1 saat önce

- Edirne, Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyorEDİRNE - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bünyesinde Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası Edirne'de başladı.

- Edirne, Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

EDİRNE - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bünyesinde Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası Edirne'de başladı.
Edirne Olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen 3 gün sürecek olan müsabakalara Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Hindistan'dan olmak üzere 400'ün üzerinde sporcu katıldı.
Türkiye Yüzme Federasyonu Master Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Demirel, Edirne'de düzenlenen organizasyona katılan tüm sporculara başarılar diledi.
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da seremoni sonrası yaptığı açılış konuşmasında, 400'ü aşkın sporcuyu kentte ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek, herkese başarılar diledi.
Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi ve aynı zaman da milli Yüzücü olan Güven Duvan da master sporcu olarak müsabakaların iki bölümüne katıldığını ve birincilik elde etmekten dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek, "Türk sporcuların yanı sıra Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Hindistan'da sporcular bugün kentimize geldi. Bende kendi branşımda birincilik dereceleri elde ettim. Hem organizasyonu düzenlemek hem de bizzat yarışmak farklı bir anı oldu benim içinde" dedi.
Öten yandan, 3 gün sürecek olan Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası, 3 Şubat 2019 Pazar günü yapılacak final yarışları ile sona ereceği bildirildi. Dereceye giren master sporculara derece belgeleri ve madalyaları teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:35 Kaynak: İHA

Türkiye, Edirne, Spor
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