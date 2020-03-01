Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 47 bini geçti - Son Dakika

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Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 47 bini geçti
13 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 47 bin 113 olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:08 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 47 bin 113 olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113." bilgisini paylaştı.
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