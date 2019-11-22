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Edirne Valiliği Balkan Dans ekibi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahne aldı

7 saat önce

Edirne Valiliği Balkan Dans ekibi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahne aldı.

Edirne Valiliği Balkan Dans ekibi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahne aldı, System.String[]

Edirne Valiliği Balkan Dans ekibi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahne aldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ekrem Canalp'in talimatlarıyla Vali Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp'in önderliğinde 1 yıl önce başlatılan çalışmalar kapsamında kurulan Edirne Valiliği Balkan Dans ekibi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda ilk gösterisini sergiledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahneye davet edilen ekip, şuraya katılanların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Külliye'deki programın ardından ekip, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal tarafından ağırlandı.

-Ekip hakkında

Soyut kültür mirasının korunarak yaşatılması, yurt içi ve yurt dışında tanıtımının yapılması amacıyla Rumeli ve Balkan kültürüne ait yerel kıyafetler yeniden hayat buldu ve "Rumeli Işığı" koleksiyonu hazırlandı.

Bölgeye ait yerel halk ezgileri derlendi ve "Rumeli'nin Sesi" etnik müzik orkestrası kuruldu. Balkan ve Rumeli bölgelerine ait oyunlar derlendi, tematik hale getirildi ve yine aynı çalışma içerisinde kurulan "Edirne Valiliği Balkan Dans ekibinin" ritmleriyle hayat buldu. 3 ana bileşenden oluşan konsept gösteriye dönüştürüldü.

üzerinde Edirne Valisi Sayın Ekrem Canalp'in talimatlarıyla ve Hanımefendi Sayın Dr. Ayten Canalp'in önderliğinde 1 yıl önce başlatılan çalışmada sona gelindi.


Çalışma kapsamında; İlimizin ve bölgemizin Kültürel Miraslarının gelecek nesillere aktarılması, yurt içi ve yurtdışında tanıtımının yapılması amacıyla Rumeli ve Balkan Kültürüne ait yerel kıyafetler yeniden hayat buldu ve "Rumeli Işığı" koleksiyonu hazırlandı.

Bölgemize ait yerel halk ezgileri derlendi ve "Rumeli'nin Sesi" etnik müzik orkestrası kuruldu. Balkan ve Rumeli bölgelerine ait oyunlar derlendi, tematik hale getirildi ve modernize olarak uyarlandı yine aynı çalışma içerisinde kurulan "Balkan Halk Dansları " ekibinin ritimleriyle hayat buldu. 3 ana bileşenden oluşan konsept büyüleyici bir gösteriye dönüştürüldü.


Edirne Valiliğinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında ilk kez sahnelenecek olan "Bir Rumeli Hikayesi" nefes kesici gösteri öncesi "Balkan Halk Dansları" ekibinden bir grup dansçının katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ilk görevini gerçekleştirdi.


3. Tarım Orman Şurasının kapanış törenini Sayın Cumhurbaşkanımız Balkan Halk Dansları ekimizin üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiler.


Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sahneye davet edilen Edirne Valiliği Balkan Halk Dansları ekibi büyük beğeni topladı. Katılımcıların yoğun ilgileri ile karşılaşan ekibimiz Ankara'da Edirne Rüzgarı estirdi.


Külliyedeki törenin ardından Balkan Halk Dansları ekibi üyeleri Edirne Milletvekili Sayın Fatma Aksal tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde ağırlandılar.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Edirne Valiliği, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:56 Kaynak: AA
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