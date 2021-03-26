Edirne Valiliği desteğiyle kentteki 7'nci kadın kooperatifi kuruldu - Son Dakika

Edirne Valiliği desteğiyle kurulan Keşan Sepetçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KESKÜP) üyesi kadınlar, Vali Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Keşan ilçesinde hediyelik sepet üretimi yapacak olan KESKÜP kurularak faaliyetlerine başladı.

Edirne Valiliğinin üretim malzemesi için maddi destek verdiği, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle kurulan KESKÜP'ün kuruluş imzaları Ticaret İl Müdürlüğünde atıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Canalp'i ziyaret eden kooperatif üyesi kadınlar desteklerinden dolayı Canalp'e teşekkür ettiler.

Canalp de kadınların üretime, aile bütçesine ve ülke ekonomisine katkı vermelerini sağlamak amacıyla kurulan kadın kooperatiflerinin sayısını her geçen gün arttırdıklarını belirtti.

Kadınların üretimiyle ülkenin de kazanacağını ifade eden Canalp, "Bugün de hediyelik sepet üretimi yapacak olan Keşan Sepetçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kuruluşunu tamamlayarak kooperatif sayımızı 7'ye çıkardık. Keşan ilçemizde kuruluşunu yaptığımız bu örnek kooperatif projesini diğer ilçelerimizde de yaygınlaştırarak hayata geçireceğiz. Üretim malzemesi desteği verdiğimiz derneğimizin güzel işlere imza atacağına eminiz, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.