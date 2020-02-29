Edirne Valiliği, engelli düzensiz göçmene tekerlekli sandalye verdi - Son Dakika

Edirne Valiliğince engelli düzensiz göçmene tekerlekli sandalye hediye edildi.

Avrupa'ya geçmek hayaliyle Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin Pazarkule Sınır Kapısı civarı ve tampon bölgedeki bekleyişleri devam ediyor.

Suriye uyruklu Ali Radi'nin talebi üzerine, engelli babası 56 yaşındaki İbrahim Radi'ye, Edirne Valiliği tarafından tekerlekli sandalye verildi.

Ali Radi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'ya gitmek için ailece Konya'dan Edirne'ye geldiklerini belirtti.

Bedensel engelli babasının tekerlekli sandalyesi eski olduğu için ilerlemekte güçlük çektiklerini anlatan Radi, " Fransa'da akrabalarımız var. ya oraya gideceğiz ya da Almanya'ya gitmek istiyoruz. Dünden beri buradayız. Zor geçti gece, beklemeye devam ediyoruz. Yunanistan tarafına geçeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Türkiye'den Allah razı olsun." diye konuştu.