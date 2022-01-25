Edirne Valiliği himayesinde geliştirilen uygulama ile Türkçeyi öğrenmek isteyenlerin işi kolaylaşacak - Son Dakika

Edirne Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Balkan ülkeleri başta olmak üzere soydaş ve akraba toplulukların yaşadığı coğrafyalarda Türkçe öğrenmek isteyenlere yönelik mobil ve masaüstü uygulaması geliştirildi.

Edirne Valiliği himayelerinden geliştirilen uygulama ve dijital içeriğin tanıtımında konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, projenin yurt dışında yaşayan ve Türkçe öğrenme ihtiyacı hisseden çocuklar ve ailelerin birinci hedef kitlesini oluşturduğunu söyledi.

Projeyi hazırlarken çocukların ve gençlerin Türkçeyi zevkle öğrenmesini hedeflediklerini belirten Canalp, "Yapmış olduğumuz bütün uygulamalarda kendi seviyelerine uygun kendi anlayışlarına uygun içeriklerle yaptık. Bunu bir cep telefonu veya bilgisayarla yaparken hoşça vakit geçirecekler. Özellikle çocuklarına Türkçe öğretmek isteyen gurbetçilerimiz bu programı indirecek, cep telefonları ve internet üzerinden bu proje evlatlarımızın Türkçeyi öğrenmesine vesile olacak." diye konuştu.

Edirne Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Tarancı da Bulgaristan'daki Türk öğrencilere yönelik başlattıkları çevrim içi Türkçe kursu çalışmalarının Vali Canalp'in desteğiyle kapsamı genişleyerek uygulama haline geldiğini belirtti.

Özverili bir çalışmanın ardından projenin tamamlandığını aktaran Tarancı, "İnşallah güzel dilimiz Türkçenin öğretilmesine katkımız olacak." dedi.

Programın sonunda Canalp ve protokol üyeleri yabancı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

"Gel Konuşalım" uygulaması hakkında

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki yabancı öğrencilerin ve Türkçe öğrenmek isteyen yabancı uyruklu yetişkinlerin kolaylıkla kullanabileceği Türkçe öğretimine yönelik ücretsiz dijital eğitim portalı ve mobil uygulama hizmete sunuldu.

Balkanlar'ın yanı sıra diğer Avrupa ülkeleri, Kuzey Afrika, Suriye, Kuzey Irak gibi bölgelerde vatandaşların kolayca ulaşabileceği öğrenim aracı, buralardaki öğretmenlerin ise önemli bir eğitim materyali olacak.

Mobil uygulama ve masaüstü olarak hazırlanan içerikte A1, A2, B1 seviyelerinde eğitimler ve sözlük asistanı hazırlandı.

Müfredat içerikleri video derslerle verilirken her bir konu pekiştirme oyunları ile tamamlandı. Ayrıca konuları desteklemek amacıyla alt yazılı diyalog videoları, konuları pekiştirmeye ve telaffuzu geliştirmeye yönelik yazılan ve bestelenen kliplenmiş şarkılar düzenlenmiş, anonim şarkılara klip çekildi.

İçeriklerin sade, ilgi çekici ve eğlenceli olması hedeflendiği programda özellikle çocuklarda öğrenmeye yardımcı olmak, içerikleri ilgi çekici kılmak üzere "Ay Kız" karakteri ve yanında turna kuşu karakteri oluşturulup animasyona dönüştürüldü.