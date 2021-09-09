Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde bin kişiye ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, 2019'da açılan Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde (İYEMER) bugüne kadar yaklaşık bin kişiye ilk yardım eğitimi verildiğini söyledi.

Dünya İlk Yardım Günü etkinlikleri kapsamında İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından Saraçlar Caddesi'nde stant kuruldu, vatandaşlara ilk yardımın önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Standı ziyaret eden Vali Yardımcısı Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, İYEMER'in Türkiye genelinde valilikler bünyesinde açılan ilk merkez olma özelliğini taşıdığını belirtti.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde hizmet veren merkezin başarılı çalışmalar yaptığını dile getiren Uysal, "Dünya standartlarında eğitim veriliyor. Teorik ve pratik eğitimler üç gün sürüyor ve üç günün sonunda bir yazılı sınavla sertifika almaya hak kazanıyor. İlk yardım hayat kurtarır." dedi.

Eğitimlerin ücretsiz olduğunu da ifade eden Uysal, Edirnelileri ilk yardım gönüllüsü olmaya davet etti.

Daha sonra İYEMER eğitmenleri ve kursiyerler maket üzerinde ilk yardım konusunda bilgilendirme gerçekleştirdi.