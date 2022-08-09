Enez'de İYEMER ekibi ilk yardım eğitimi verdi - Son Dakika
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Enez'de İYEMER ekibi ilk yardım eğitimi verdi

09.08.2022 09:52
Enez'de İYEMER ekibi ilk yardım eğitimi verdi

Edirne Valiliği İlkyardım Eğitim Merkezi (İYEMER) tarafından, Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyünde ilk yardım farkındalık eğitimi verildi.

Edirne Valiliği İlkyardım Eğitim Merkezi (İYEMER) tarafından, Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyünde ilk yardım farkındalık eğitimi verildi.

İYEMER'den yapılan açıklamada, Enez Kaymakamlığı koordinasyon ve desteği ile Gülçavuş köyünde ilk yardım eğitimi verildiği belirtildi.

İlk yardımın hayat kurtardığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlkyardım Eğitim Programımız dahilinde eğitmenlerimiz Emine Aydın Özgür ve Ayten Ülgü Sünetçiler eğitim verdi. Solunumu ve kalbi durmuş birinin 3,5 dakika içerisinde beyin ölümü gerçekleşir. Bu nedenle ambulansın gelmesinin yarım saati bulduğu kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın ilk yardım bilmesi zorunludur, hayatidir. Son derece dikkatli ve ilgili bir grupla eğitimimizi tamamladık."

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Kaynak: AA

Edirne Valiliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enez'de İYEMER ekibi ilk yardım eğitimi verdi - Son Dakika

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