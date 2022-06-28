Edirne Valiliği İlkyardım Eğitim Merkezinin Lalapaşa köylerindeki eğitimleri sona erdi - Son Dakika
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Edirne Valiliği İlkyardım Eğitim Merkezinin Lalapaşa köylerindeki eğitimleri sona erdi

28.06.2022 09:41
Edirne Valiliği İlkyardım Eğitim Merkezinin Lalapaşa köylerindeki eğitimleri sona erdi

Edirne Valiliği İlkyardım Eğitim Merkezi (İYEMER) tarafından Lalapaşa'nın köylerinde düzenlenen ilk yardım farkındalık eğitimleri tamamlandı.

Edirne Valiliği İlkyardım Eğitim Merkezi (İYEMER) tarafından Lalapaşa'nın köylerinde düzenlenen ilk yardım farkındalık eğitimleri tamamlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurularak faaliyete başlayan İYEMER tarafından merkez ve Süloğlu köylerinin ardından Lalapaşa'nın köylerinde de ilk yardım farkındalık eğitimleri verildi.

Lalapaşa Kaymakamlığı koordinasyonunda ilkyardım eğitmenleri Emine Aydın Özgür ve Ayten Ülgü Sünetçiler, 28 Mart - 10 Haziran tarihleri arasında 27 köyde 501 kişiye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen eğitmen Emine Aydın Özgür, amaçlarının köylerde ilk yardım konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

İlk yardımın, önemli ve hayat kurtaran, uygulaması çok kolay bilgilerden oluştuğunu dile getiren Özgür, "Lalapaşa İlçe köylerimizde ilgi daha yoğundu ve katılımcı kadınlarımızın da sayısı oldukça yüksekti. Bizlere bu programı uygulama imkanı tanıyan Valimiz Sayın H. Kürşat Kırbıyık'a, Vali Yardımcımız Sayın Ali Uysal'a, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna'ya, Lalapaşa Kaymakamlığına ve muhtarlarımıza çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Edirne Valiliği, 112 Acil Çağrı, Lalapaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valiliği İlkyardım Eğitim Merkezinin Lalapaşa köylerindeki eğitimleri sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Valiliği İlkyardım Eğitim Merkezinin Lalapaşa köylerindeki eğitimleri sona erdi - Son Dakika
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