Edirne Valiliği: Kapıkule Gümrük Kapısı'nı mülteciler işgal etti iddiası gerçek dışıdır - Son Dakika
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Edirne Valiliği: Kapıkule Gümrük Kapısı'nı mülteciler işgal etti iddiası gerçek dışıdır

24.05.2023 18:46

Edirne Valiliği, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Avrupa'ya gitmek istediklerini söyleyerek gümrük sahasına zorla girmek isteyen kişileri gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, "Kapıkule Gümrük Kapısı'nın mülteciler tarafından işgal edildiğine dair gerçek dışı iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilme zorunluluğu oluşmuştur. Grubun tamamı gözaltına alınmıştır. Provakatif bir amaç taşıdığı değerlendirilen olayın organizatörleri ve azmettiricilerine ilişkin adli tahkikat sürmektedir" denildi.

Edirne'de sabah saatlerinde Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nın girişine otobüslerle gelen yaklaşık 100 kişilik bir grup, ellerinde pankart taşıyarak, basın açıklaması yapmak istedi. Kapıkule Sınır Kapısı önünde zorla gümrüklü alana girmeye çalışan gruba, gümrük muhafaza, polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Gruptakiler gözaltına aldı.

Edirne Valiliği: Kapıkule Gümrük Kapısı'nı mülteciler işgal etti iddiası gerçek dışıdır

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Edirne Valiliği, olaya ilişkin sosyal medya üzerinden, "Kapıkule Gümrük Kapısı'nın mülteciler tarafından işgal edildiğine dair gerçek dışı iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilme zorunluluğu oluşmuştur" açıklamasına bulundu.

Edirne Valiliği: Kapıkule Gümrük Kapısı'nı mülteciler işgal etti iddiası gerçek dışıdır

Açıklamanın devamında ise şu bilgiler yer aldı:

"24 Mayıs 2023'te saat 09.45 sularında otobüslerle Kapıkule Gümrük Kapısı önüne gelen marjinal bir grup kendilerinin 'Ahmedi Barış ve Işık Dinine' bağlı olduklarını, bulundukları ülkelerde sözde bu nedenle baskı gördüklerinden bahisle Avrupa'ya gitmek istediklerini beyan etmişlerdir. Yasal mevzuat çerçevesinde bu şekilde geçişlerine kesinlikle izin verilmeyeceği bildirilen grup içerisindeki bazı provokatörlerin etkisiyle gümrük sahasına zorla girmeye teşebbüs edilmesi üzerine gümrük muhafaza, jandarma ve polis ekiplerince orantılı bir müdahale gerçekleştirilerek, grubun tamamı gözaltına alınmıştır.

Edirne Valiliği: Kapıkule Gümrük Kapısı'nı mülteciler işgal etti iddiası gerçek dışıdır

"ADLİ TAHKİKAT TÜM BOYUTLARIYLA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Gözaltına alınan grup içerisinde İngiltere, Tayland, İran, Irak, Azerbaycan, Cezayir, Ürdün ve Türk uyruklu şahısların bulunduğu görülmüş olup provakatif bir amaç taşıdığı değerlendirilen bu olayın organizatörleri ve azmettiricilerine ilişkin adli tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir. Bahse konu grup içerisinde yer alan ve kendilerini gazeteci olarak tanıtan Birleşik Krallık uyruklu iki kişinin 22 Mayıs'ta gece saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a geldikleri, akabinde bu grupla buluşarak Kapıkule Gümrük Kapısı'na kadar birlikte geldikleri tespit edilmiştir.

Edirne Valiliği: Kapıkule Gümrük Kapısı'nı mülteciler işgal etti iddiası gerçek dışıdır

"VATANDAŞLARIMIZA SORUNSUZ HİZMET VERİLMEKTE"

Grubun gözaltına alınması sonrasında Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan giriş ve çıkış işlemlerine ivedilikle devam edilmiş olup, halihazırda da bahse konu gümrük kapımızda vatandaşlarımıza sorunsuz şekilde hizmet verilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Ümit Demir : Tamamda bunlarin bizim topraklarda ne isi var belliki kacak nasil gelmisler Cevap Yaz 69 3 Yayından Kaldır
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