Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı - Son Dakika

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Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı
7 saat önce
EDİRNE Valiliği'nce bazı mahallelerde koronavirüs vakalarının tespit edildiği belirtilerek, kentte yaşayanlardan hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmaması istendi.
EDİRNE Valiliği'nce bazı mahallelerde koronavirüs vakalarının tespit edildiği belirtilerek, kentte yaşayanlardan hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmaması istendi.
Edirne Valiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Değerli hemşehrilerimiz bazı mahallelerimizde koronavirüs vakası çıkmıştır. Bu süreçte kendinizi ve sevdiklerinizi korumak adına ikinci bir uyarıya kadar lütfen çok hayati bir ihtiyaç olmadıkça evinizden dışarı çıkmayınız. Komşularınızı ziyarete gitmeyiniz, ziyaret taleplerini de kabul etmeyiniz. Tedbirli olunuz" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:06 Kaynak: DHA
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