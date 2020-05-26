Edirne Valiliği'nden, Keşan'da yaşanan arbedeye ilişkin açıklama - Son Dakika

Edirne Valiliği'nden, Keşan'da yaşanan arbedeye ilişkin açıklama

EDİRNE Valiliği, Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen site bahçesine kurdukları masada içki içen gruba müdahale etmek isteyen polisle vatandaşlar arasında yaşanan arbedeye ilişkin açıklama yaptı.

Edirne Valiliği'nden, Keşan'da yaşanan arbedeye ilişkin açıklama, System.String[]

EDİRNE Valiliği, Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen site bahçesine kurdukları masada içki içen gruba müdahale etmek isteyen polisle vatandaşlar arasında yaşanan arbedeye ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, "Uyarılara rağmen kalabalığın dağılmaması ve taşkınlık çıkarması üzerine kademeli olarak müdahale edilmiştir" denildi.

?Geçen pazar günü Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki 700 Evler Konutları'nda toplanan bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen site bahçesinde kurdukları masada içki içmeye başladı. Olay yerine giden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kurulu masa etrafında oturarak içki içenlere sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kimlik sordu. Bu sırada şüphelilerin zorluk çıkarması ve bölgede kalabalığın toplanması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uyarılara rağmen kalabalığın dağılmaması ve taşkınlık çıkarması üzerine müdahale edildi.

Bu sırada masada içki içenler arasında bulunan S.H. (27), polise tehditte bulunarak, mukavemet göstermesi üzerine yakalanarak, gözaltına alındı. 425 promil alkollü olduğu belirlenen S.H.'nin yapılan üst aramasında ise 1 şarjör ve 5 kurusıkı mermi ele geçirildi. Öte yandan polise mukavemet gösteren 7 kişinin kamera görüntülerinden tespit edildiği ve yakalanmaları için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

'12 SUÇ KAYDI BULUNUYOR'

Edirne Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, uyarılara rağmen kalabalığın dağılmaması ve taşkınlık çıkarması üzerine olaya kademeli olarak müdahale edildiği ifade edilerek, şöyle denildi:

"Gözaltına alınan S.H. isimli şahsın 3 adet tehdit, 3 adet hakaret, 3 adet kasten yaralama, 2 adet hırsızlık, 1 adet genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1 adet mala zarar verme, 1 adet konut dokunulmazlığının ihlali, 1 adet taksirle yaralama, 1 adet intihara teşebbüs olmak üzere toplam 12 adet suç kaydı bulunmaktadır. Bölgede toplanan kalabalık kısa sürede dağıtılmış olup, ayrıca ekiplere mukavemet gösteren 7 şahıs kamera görüntülerinden tespit edilmiş olup mezkur şahıslardan, D.B. (37), 14 adet hırsızlık, 2 adet tehdit, 1 adet hakaret, 1 adet kasten yaralama, 1 adet mala zarar verme, 1 adet konut dokunulmazlığını ihlal, 1 adet taksirle yaralama, 1 adet genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1 adet iftira olmak üzere toplam 23 adet suçtan kaydı bulunduğu, I.B.'nin (13), 2 adet yağma, 13 adet hırsızlık, 5 adet mala zarar verme, 1 adet konut dokunulmazlığını ihlal, 1 adet kasten yaralama, 1 adet uyuşturucu madde kullanmak olmak üzere toplam 16 adet suç kaydı bulunmakta, F.K.'nin (39),  3 adet kasten yaralama, 3 adet mala zarar verme, 1 tehdit, 2 hakaret, 3 adet hırsızlık, 1 adet uyuşturucu madde kullanmak olmak üzere toplam 13 adet suçtan kaydı olduğu, K.K.'nin (36), 3 adet kasten yaralama, 3 adet hırsızlık, 3 adet mala zarar verme, 1 adet hakaret, 1 adet taksirle yaralama, 1 adet güveni kötüye kullanma   olmak üzere toplam 12 adet suçtan kaydı olduğu, F.Ç.'nin (39), 5 adet hırsızlık, 2 adet tehdit, 2 adet hakaret, 2 adet mala zarar verme, 1 adet çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, 1 adet görevi yaptırmamak için direnme, 1 adet kasten yaralama, 1 adet uyuşturucu madde imal ve ticareti, 1 adet uyuşturucu madde bulundurmak olmak üzere toplam 12 adet suç kaydının bulunduğu, N.K.'nin (30) 1 adet tehdit, 1 adet kasten yaralama, 1 adet hırsızlık, 1 adet suç eşyasının satın alınması olmak üzere toplam 4 adet suç kaydı olduğu, H.D.'nin (15) 1 taksirle, 1 kasten yaralama olmak üzere toplam 2 adet suçtan kaydı olduğu tespit edilmiş olup şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Olayla ilgili olarak şüpheli S.H. isimli şahıs gözaltına alınmış olup, 'görevli memura mukavemet' suçundan tahkikata başlanmış olup, ayrıca meydana gelen olaylarla ilgili genel tahkikat yürütülmektedir."


Edirne Valiliği, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 07:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne Valiliği'nden, Keşan'da yaşanan arbedeye ilişkin açıklama - Son Dakika

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