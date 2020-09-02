Edirne Valiliği'nden vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika

Edirne Valiliği'nden vatandaşlara aşure ikramı
EDİRNE - Edirne Valiliği, Muharrem Ayı vesilesiyle kent genelinde üç farklı noktada vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Edirne Valiliği tarafından hazırlatılan aşureler, koronavirüs pandemisi tedbirleri alınarak, kentin 3 farklı noktasında hazırlanan stantlarda, sosyal mesafe ve maske kullanımına uygun olarak vatandaşlara ikram edildi.
Muharrem Ayı vesilesiyle dağıtılan aşurelere, vatandaşlar ilgi gösterirken, Edirne Valisi Ekrem Canalp'e teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 14:55 - Kaynak: İHA
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