Edirne Valiliği'nden 'Meriç Nehri'nde mahsur kalan göçmen' açıklaması - Son Dakika
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Edirne Valiliği'nden 'Meriç Nehri'nde mahsur kalan göçmen' açıklaması

16.08.2022 06:17
Edirne Valiliği'nden 'Meriç Nehri'nde mahsur kalan göçmen' açıklaması

EDİRNE Valiliği, Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerindeki adacıkta göçmenlerin mahsur kaldığı iddiaları üzerine bölgede yapılan aramalarda her hangi bir göçmen grubuna rastlanılmadığını açıkladı.

EDİRNE Valiliği, Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerindeki adacıkta göçmenlerin mahsur kaldığı iddiaları üzerine bölgede yapılan aramalarda her hangi bir göçmen grubuna rastlanılmadığını açıkladı.

Edirne Valiliği, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerinde bir adacıkta 39 göçmenin mahsur kaldığı haberleri üzerine yaptığı açıklamada hudut birlikleri ve AFAD tarafından yapılan aramalarda her hangi bir göçmen grubuna rastlanılmadığını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Meriç Nehri üzerinde bulunan adacıklardan bir tanesinde 39 düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ibarelerinin yer alması sebebiyle bahse konu adacık için bildirilen her iki koordinat alanlarında AFAD ve Hudut Birliklerimiz tarafından yaklaşık 4 gündür arama-tarama faaliyeti gerçekleştirilmiş olup herhangi bir göçmen veya göçmen grubuna rastlanılmamıştır.  Konu ile ilgili olarak Hudut Birliklerimiz tarafından sınırlarımızda bulunan alanlarda arama tarama faaliyetleri titizlikle devam etmektedir."


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Edirne Valiliğinden, 'Meriç Nehri'nde 39 düzensiz göçmenin mahsur kaldığı' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması Edirne Valiliğinden, 'Meriç Nehri'nde 39 düzensiz göçmenin mahsur kaldığı' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
Kaynak: DHA

Edirne Valiliği, Meriç Nehri, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valiliği'nden 'Meriç Nehri'nde mahsur kalan göçmen' açıklaması - Son Dakika

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